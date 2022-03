Ilot Kennedy : comment les écologistes veulent révolutionner le centre du 8e arrondissement de Lyon

Voilà pourquoi l’îlot Kennedy dans le 8e arrondissement est le projet le plus massif porté par la PPI de la Ville de Lyon.Ce sont en tout 60 millions d’euros qui seront injectés durant le mandat pour qu’à la fin de l’année 2026, le secteur encadré par les rues Varichon, Paul-Santy, Sarrazin et de la Concorde ait entamé une profonde révolution.

Aujourd’hui, l’îlot Kennedy comprend un gymnase, un groupe scolaire et une résidence seniors le long du square Varichon.

Les équipes de Grégory Doucet, appuyées par la Métropole de Lyon, entendent agir par étapes. Et d’abord se concentrer sur l’école J.F. Kennedy, qui tombe en ruines et qui va être détruite pour se retrouver à l’avenir dans un bâtiment "exemplaire en termes d’isolation et sur le plan environnemental" pour accueillir plus de 500 élèves.

Deux cours végétalisées à 50% seront proposées aux primaires et aux maternelles, ainsi qu’un accès privilégié à la piscine, au complexe sportif ou encore à une aire dédiée à la pratique du vélo.

Les travaux de l’école provisoire démarreront en mai prochain pour une ouverture en avril 2023. Le groupe scolaire détruit en mai 2023 renaîtra officiellement de ses cendres en septembre 2025. Au total, 20 millions d’euros seront injectés pour ce projet segmenté en plusieurs étapes.

Une piscine ? Un complexe sportif ? Les écologistes ont également prévus de diversifier l’offre grâce à cet îlot. Le 8e arrondissement étant peu pourvu en bassins, le nouvel équipement proposera deux bassins d’apprentissage ouverts au grand public. Ils s’articuleront autour d’un gymnase omnisports et d’un plateau de 2160m2 avec terrains de sport et aire de vélo.

Il faudra s’armer de patience avec une livraison programmée pour septembre 2026, et d’un solide chéquier puisqu’au moins 22 millions d’euros seront nécessaires.

Des Ateliers de la Danse enfin fixés

Le volet culturel sera également de la partie puisqu’après moult projets imaginés à la Confluence ou dans l’ancien musée Guimet, les Ateliers de la Danse prendront vie dans l’îlot Kennedy. Proches de la Maison de la Danse, ils doivent permettre aux professionnels de produire et créer, et aux amateurs de pratiquer et apprendre.

Une salle de création-diffusion avec gradins rétractables de 450 places verra le jour, ainsi que deux studios de 100 et 40 personnes, un espace d’accueil multifonctions et des espaces de production. Si 18 millions d’euros seront nécessaires pour livrer ces Ateliers de la Danse d’ici fin 2025, l’Etat s’est d’ores et déjà engagé à verser 6,3 millions d’euros.

Enfin, le square Varichon déjà existant sera requalifié. Avec 400 000 euros, la Ville de Lyon souhaite que fin 2026, l’espace soit davantage intégré au quartier et devienne un îlot de fraîcheur. "Le couvert végétal (arbustes, vivaces, couvre-sols...) sera augmenté et diversifié. Le projet visera une réduction des surfaces minérales au profit de surfaces végétales ou drainantes et poreuses : valorisation des eaux

pluviales, désimperméabilisation des sols…", propose la collectivité.

"C’est un fantastique atout, on va pouvoir réinventer le quartier autour de ces équipements", s'est félicité le maire du 8e, Olivier Berzane. Qui concédait toutefois que l'ampleur des chantiers allait "chambouler la vie du quartier quelques années".