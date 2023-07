Emeutes à Lyon : le festival Acordanse et le feu d'artifice annulés dans le 8e

Mais la mairie annonce avoir décidé, en accord avec les organisateurs, d'annuler l'évènement prévu initialement sur deux jours.

Le maire Olivier Berzane évoque le "contexte actuel" et les "violences de ces derniers jours" comme raisons ayant motivé sa décision.

Si les émeutes semblent s'être calmées, le 8e arrondissement avait été particulièrement pris pour cible par les groupes de jeunes adeptes du pillage et des violences urbaines. Et notamment le quartier Mermoz où Acordanse devait se tenir.

"Toutes les équipes restent mobilisées pour inventer une nouvelle proposition en septembre lors de la Fête Acordanse. Cet événement familial, fait de jeux et d’animations, est toujours prévu pour le samedi 23 septembre. Nous imaginons déjà comment y associer des composantes du Festival afin de créer un événement encore plus grand et toujours proche de vous", promet la mairie du 8e.