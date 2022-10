OL : la vente du club pourrait intervenir ce vendredi

Le milliardaire américain John Textor s’est dit "tout à fait prêt à finaliser l’acquisition" de l’Olympique lyonnais. La vente est espérée ce vendredi.

Un premier report fin septembre

"Sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n’est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d’un closing qui créent des complexités et des retards" a souligné John Textor dans un communiqué.

Selon nos informations, l'homme d'affaires a du mal à boucler son tour de table et à trouver des financements. Comme révélé par plusieurs médias depuis des semaines, John Textor n'a pas l'argent nécessaire pour s'offrir l'OL et comptait convaincre d'autres décideurs de le suivre dans cette aventure lyonnaise.