L’OL dans le top 3 des meilleurs clubs formateurs d’Europe ! 

Il y a un classement dans lequel l’OL est sur le podium, mais ce n’est pas celui de la Ligue 1. Le club rhodanien a formé 34 joueurs qui jouent encore activement dans le top 5 européen. Ce qui le classe troisième juste derrière le FC Barcelone et le Real Madrid qui sont respectivement deuxième et premier avec 38 et 43 joueurs formés encore actifs.

Pour être comptabilisés dans ce classement, les joueurs doivent avoir joué dans le club au moins 3 saisons entre leur 15ème et 21ème anniversaire.

L’Observatoire du football CIES a également réalisé le même classement mais en comptabilisant les joueurs des 31 ligues européennes. Sur celui-ci, le club entraîné par Laurent Blanc compte 50 joueurs formés et se classe à la douzième place.

L’Ajax, Benfica et le Dynamo Kiev sont respectivement premier, deuxième et troisième de ce classement avec 85, 73 et 72 joueurs formés actifs.

Pour en savoir plus sur le classement de l'Observatoire du football CIES.