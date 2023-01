Lyon : des potagers écoles pour apprendre à jardiner toute l’année

L’association Les Mains Vertes est née fin 2020 après un constat simple faisant suite au premier confinement. "Beaucoup de personnes se sont mises au jardinage", explique Amélie Thome, directrice des opérations au sein des Mains Vertes.

C’est la raison pour laquelle l’association a décidé de mettre en place un accompagnement régulier allant plus loin que des stages d’un week-end ou d’une semaine pendant les vacances. "Un jardin vit sur quatre saisons", précise Amélie Thome. Quatre potagers écoles ont ainsi vu le jour et se trouvent actuellement dans le 5e arrondissement de Lyon, à Vénissieux, Chasselay et plus récemment à Sathonay-Village.

"Ça va être un cours d’une heure par semaine ou tous les quinze jours de septembre à juillet comme on peut s’inscrire à un cours de tennis ou de yoga. C’est vraiment une activité régulière", résume la directrice des opérations au sein des Mains Vertes. "Notre objectif est de redonner toute sa place à la nature et à la biodiversité en ville par la sensibilisation et la formation à la culture potagère", poursuit-elle.

Au-delà des cours à l’année, l’association veut aller encore plus loin et surtout avoir une "vocation sociale et intergénérationnelle". Une redistribution des récoltes est par exemple prévue à Vénissieux tandis que des jardins potagers écoles commencent à s’implanter dans plusieurs EHPAD de Lyon avec la présence comme dans les cours traditionnels d’un maraicher partenaire venant partager ses connaissances avec les résidents.

