Les données personnelles de plus de 25% des habitants de Lyon volées par un hacker ?

Une base de données personnelles de plus de 147 000 habitants et travailleurs de Lyon est actuellement disponible à la vente sur un forum pirate. Un hacker a ainsi ciblé et récolté les identités, numéros de téléphone, adresses e-mail, réseaux sociaux, professions de dizaines de milliers de personnes. Soit plus de 25% de la population de la capitale des Gaules !

L’individu qui serait bien connu dans le milieu du piratage informatique n’a pas frappé au hasard. Il se serait procuré les informations de personnalités influentes de l’agglomération lyonnaise, et notamment de députés du Rhône et de dirigeants de grandes entreprises.

Preuve une nouvelle fois que pour beaucoup de hackers, ce type de "prouesses" est juste un jeu ou un défi : la base de données complète est en vente pour seulement 250 dollars.

Pour le journaliste de Zataz, c'est assez rare qu'un pirate cible précisément une ville plutôt que de frapper au hasard pour récolter un maximum de données.

Il est probable, si cette base trouve preneur, que de nombreux Lyonnais reçoivent dans les prochaines semaines des courriels malveillants type hameçonnage.