Informatique : la Ville de Lyon veut troquer la suite Office de Microsoft pour des logiciels gratuits

La suite Office a le mérite de comprendre les logiciels essentiels pour mener les travaux les plus basiques, de Word à Excel en passant par PowerPoint.

Sauf que les écologistes n'éprouvent aucun plaisir à donner de l'argent au géant américain. D'autant que Microsoft a réduit la durée de support de ses licences, passant de 10 à 7 ans. La mairie doit donc les renouveler plus souvent. Par ailleurs, le support étendu d'Office 2013 dont disposent les agents de la Ville de Lyon s'arrêtera en avril 2023.

Ce jeudi, les conseillers municipaux doivent donc acter une nouvelle stratégie pour sortir du "tout-Microsoft". Dans un projet porté par l'adjoint chargé de l'Informatique Bertrand Maes, il est prévu de "favoriser le travail collaboratif en proposant des outils plus modernes et répondant aux besoins et usages des agents", "accompagner la transformation et les modes de travail hybrides" et bien sûr "maîtriser le coût de possession de l'environnement numérique de travail".

Car la Ville de Lyon entend renverser la tendance en privilégiant des logiciels libres, sous-entendu gratuits la plupart du temps. Une étude a été lancée en juin pour permettre de préciser le périmètre du changement de modèle. D'ici 2027, les agents disposeront davantage de solutions type OnlyOffice mais aussi d'une messagerie gratuite type Zimbra.

A la fin du mandat, Grégory Doucet et ses équipes seront passés à 80% de bureautique libre et 20% de bureautique Microsoft.

Si la transition doit permettre à terme de faire des économies, elle coûtera près de 3,5 millions d'euros d'investissements sur le mandat.