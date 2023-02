Un ballon 100% recyclable et d'origine végétale à l'effigie de l'OL

La marque Rebond lance en cette fin d'année le premier ballon 100% recyclable et d'origine végétale au monde, dont un a été créé à l'effigie de l'Olympique Lyonnais.

A en croire Simon Mutschler, fondateur de Rebond Project, l'OL a été "un des clubs les plus enthousiastes" lors de la présentation du projet. "C'est un club qui, par le prisme de son président, s'est rapidement engagé pour la cause environnementale. On a souvent le sentiment que le monde du sport n'en fait pas assez, mais les choses sont en train de bouger. Et si les acteurs du monde du foot et du sport en général se mettent à parler d'écologie, cela pourrait aider le monde à prendre un sacré virage", note l'entrepreneur nantais.

Le choix du ballon n'a donc pas été fait au hasard : "C'est peut-être le produit le plus populaire au monde. On peut aller dans n'importe quel pays, même si on ne parle pas la langue, il suffit de sortir un ballon, de faire une passe et de jouer. C'est une sorte de langage universel et le ballon peut devenir un porte-parole de valeurs sociales et écologiques", poursuit Simon Mutschler qui a eu "l'envie de se challenger sur les matériaux utilisés dans un ballon et sur les méthodes de production afin d'en faire un produit symbole de la transition écologique et économique". Car chaque année, ce sont des milliers de ballons, crevés ou usés, qui sont jetés.

Un destin que ne connaitront ceux créés par Rebond. La société est parvenue à élaborer un objet fait à partir de matériaux biosourcés et notamment à base de résidus de soja pour remplacer la couche en plastique. Une particularité qui le rend 100% recyclable, sans rien enlever à la technicité. "C'est un ballon de jeu technique qui respecte le cahier des charges de la FIFA", nous assure-t-on.

Le club est un acteur important de la ville de demain

Un travail de collaboration a ensuite été mené avec les différents clubs professionnels intéressés pour établir le design. "Notre but était de dessiner à la fois des éléments symboliques du club et de la ville pour montrer que les deux fonctionnent en symbiose et que le club est un acteur important de la ville de demain", explique Simon Mutschler.

A Lyon, c'est l'artiste Dr Paper qui a été retenu. "Il a fallu choisir les bons éléments qui parlent le plus aux fans et aux supporters de l'OL". On retrouve donc sur ce ballon des dates importantes de matchs qui ont marqué l'histoire de l'OL, mais aussi le stade de Gerland, le Groupama Stadium, des monuments et des places fortes de Lyon, des actions, ou encore des chants de supporters. "Tout ça, ça créé un environnement autour du ballon qui donne envie de le tourner à l'infini. Ce qui est sympa aussi, c'est ce côté transgénérationnel car on revient sur des moments-clé du club, que les plus jeunes n'ont peut-être pas connus. C'est fédérateur", note le fondateur de la marque lancée en 2019.

Une campagne de financement participatif est menée jusqu'au 25 novembre prochain sur le site Ulule pour parvenir au lancement de la phase industrielle. L'objectif a déjà été atteint et les ateliers, basés à Nantes et au Pendjab, une région entre l'Inde et le Pakistan connue pour être le berceau du ballon de football, seront bientôt mis à contribution pour sortir les premiers produits.

La prochaine étape consistera à démarcher les clubs de foot amateurs et les organisateurs de grands événements pour leur présenter ce projet plus durable et avec l'objectif de récupérer les ballons usés pour les recycler. Rebond aura ensuite l'ambition d'élargir sa gamme de produits afin de toucher à tous les sports. "On a commencé par le football, car c'est le ballon qui a le plus gros impact sur notre planète à cause de l'utilisation de beaucoup d'énergies fossiles. On a aussi commencé à faire quelques pièces de ballons de rugby et à chercher à le rendre recyclable. De toute façon, c'est la question qu'on se posera pour chaque ballon que l'on voudra créer", conclut Simon Mutschler.

F.L.