OL-Nice : les supporters niçois interdits de déplacement à Lyon

La Préfecture du Rhône a pris un arrêté afin "de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public".

Ainsi, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice, ou se comportant comme tel est "interdit de déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, entre les communes des Alpes-Martimes, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon, d’autre part".

La circulation et le stationnement sur la voie publique seront prohibés dans le centre-ville de Lyon pour tous les supporters niçois, qui seront également interdits de stade.



Par ailleurs, "le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques ainsi que la possession de boissons alcoolisées seront interdits à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium", concluent les services de la Préfecture.