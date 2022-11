Christophe Castaner, président des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc : "un parachutage qui interpelle" les écologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Les élus de la Région rappellent dans un communiqué que l'ancien ministre de l'Intérieur vient également d'être nommé au collège des personnalités qualifiées du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille (GPMM).

"Avec des indemnités annuelles estimées à 150 000 euros, nous espérons que l’ancien ministre de l’Intérieur viendra prendre la mesure des nuisances endurées par les pollutions des vallées alpines et s’attaquera à la baisse du trafic routier sur ces axes", estime Cécile Michel, conseillère régionale, membre de la commission transports.

La nomination de Christophe Castaner intervient à un moment où le tunnel sous le Mont-Blanc est fermé pour cause de travaux de maintenance, et que le trafic se reporte dans l’agglomération de Chambéry et dans la vallée de la Maurienne, pour emprunter le Tunnel sous Fréjus. "Les habitants des vallées alpines n’en peuvent plus du trafic des poids lourds et de la piètre qualité de l’air qui affecte notre santé", insistent le groupe Les Ecologistes.