Le bon état des rivières en Rhône-Alpes progresse

Mais ce chiffre de 52% est salué par la préfecture de région et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, car il progresse. Par ailleurs, 81% des nappes souterraines affichent un bon état chimique.

"La qualité des eaux s’est améliorée grâce à la baisse notable des pollutions organiques. Les concentrations en ammonium ont été divisées par 20 en 30 ans, après la construction de stations d’épuration plus performantes. Les développements d’algues qui étouffent la vie dans les rivières ont quasiment disparu grâce à l’interdiction des phosphates dans les détergents ménagers. Toutefois, la situation climatique de l’été 2022 a eu pour conséquence le réchauffement des eaux et la baisse des débits, engendrant une réaugmentation des concentrations en nutriments", précise l’Agence de l’eau.

En 2021, sur les 1037 paramètres analysés dans les cours d’eau, plus de 500 substances toxiques ont été détectées, dont les pesticides, qui représentent plus de la moitié des substances identifiées, le glyphosate et son métabolite l’AMPA arrivant en tête.

L’agence surveille aussi depuis quelques années les substances pharmaceutiques comme les stéroïdes, hormones, stimulants, de cosmétiques "dont les effets sur la vie aquatique peuvent être négatifs". Parmi ces substances, plus de 130 sont présentes dans les cours d’eau de la région, rejetées principalement dans les urines et excréments des humains et des animaux domestiques et dont le traitement dans les stations d’épuration n’est souvent que partiellement efficace.