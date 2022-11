Lyon : un adolescent mord un homme de 92 ans et lui vole son collier 

Le jeune garçon a mordu le nonagénaire et lui a arraché sa chaîne en or avant de prendre la fuite. La victime a appelé la police dans la foulée et l’adolescent a été retrouvé sur le cours de la Liberté dans le 3e arrondissement.

Porteur du collier volé, il a tout de même nié les faits avant de reconnaître être le voleur. Placé en garde à vue, il est en situation irrégulière sur le territoire français.