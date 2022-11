Bactérie E.Coli : des steaks hachés des Boucheries André rappelés dans la Métropole de Lyon

La bactérie E.coli, a été détectée lors d'un autocontrôle dans des steaks hachés, vendus par les magasins de la marque à Lyon.

Sont concernés des steaks hachés race découverte 5% et 15% par boîte de 2 ou de 4. Ces produits sont distribués dans le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Saône-et-Loire et ont été en vente entre le 9 et le 14 novembre. Les trois boucheries André qui se trouvent sur le territoire de la Métropole de Lyon sont concernées par ce rappel à savoir ceux de Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Champagne au Mont d’Or.

"Escherichia coli Oxxx:Hy peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat. En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin" écrit le site du gouvernement Rappel Conso.

Il est également demandé de détruire le produit et de contacter le point de vente dans lequel vous l’avez acheté.

E.coli déjà concernée dans la mort de deux enfants

Cette bactérie avait causé la mort de deux enfants plus tôt cette année. Elle avait été retrouvée dans des pizzas de la marque Buitoni en mars dernier. Les autorités sanitaires, notamment Santé Publique France, avait affirmé que "les analyses épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité ont confirmé un lien entre plusieurs cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch’Up de la marque Buitoni contaminées par des bactéries Escherichia coli producteurs de Shiga-toxines".