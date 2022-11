Près de Lyon : des enseignants exercent leur droit de retrait après un jet de fumigène dans une classe

Ils estiment que les "conditions de sécurité n’étaient plus réunies". Ce lundi, un fumigène a été allumé à l’entrée d’une salle de classe déclenchant l’alarme incendie et l’évacuation de l’ensemble de l’établissement. Une enseignante a été hospitalisée et a reçu dix jours d’ITT. Il s’agit "probablement d’un problème d’inhalation de fumée et du traumatisme d’un départ d’un feu dans une salle. On n’est pas préparé à ça" déclare Toufik Boubegtiten, professeur au sein du lycée. Certains élèves se sont également dits "heurtés et profondément choqués".

Malgré tout, le Rectorat de Lyon refuse de reconnaitre la légitimité du droit de retrait. Les enseignants sont par conséquent considérés comme grévistes, ce qui implique une retenue sur salaire. Or, Toufik Boubetgtiten rappelle que les personnels n’ont "pas décidé de se mettre en grève, ils n’ont pas de revendication particulière".

"On ne comprend pas l'intention du Rectorat"

Le Rectorat leur a tout de même proposé un rendez-vous ce mercredi à 19h. Un horaire qui laisse l’enseignant perplexe : "On ne comprend pas vraiment quelle est l’intention du Rectorat en nous proposant ce rendez-vous." Il en profite pour souligner le "mépris affiché au cours de ces dernières heures".

Par ailleurs, l’école manque cruellement de moyen. Les effectifs sont surchargés au vu des caractéristiques des élèves accueillis. Plusieurs classes comptent 35 élèves contre moins de 25 lorsque les lycées étaient encore classés parmi les établissements de l’éducation prioritaire. Il y a également un manque de moyens humains en vie scolaire alors que les effectifs du lycée n’ont cessé d’augmenter avec 200 élèves supplémentaires en une dizaine d’années.

Toufik Boubetgtiten espère ainsi avec ses collègues être entendus par le Rectorat.

