Lyon : Grégory Doucet préfère "attendre" pour augmenter ou non la taxe foncière

Présent à Paris pour le Congrès des Maires de France, Grégory Doucet était l’invité d’"Apolline Matin" ce mercredi. Et l’édile lyonnais a préféré ne pas trop s’avancer sur la possible hausse de la taxe foncière pour compenser la hausse des factures d’énergies. "On attend d’abord d’avoir la fin des discussions au Parlement pour savoir ce que le projet de loi de finances va donner pour pouvoir nous aussi faire des ajustements" a expliqué le maire de Lyon. "Toutes les villes sont en train de faire cela" a-t-il ajouté au micro de RMC.

Pour l’édile de Lyon, il existe un certain nombre d’inconnues, raison pour laquelle il préfère patienter. "Le gouvernement a, sans avoir fait des annonces définitives, expliqué que le prix de l’énergie serait maîtrisé", et "qu’il y aurait potentiellement des contraintes qu’il souhaiterait réimposer aux collectivités en matière de dépenses".