Marianne Métois : "Le dernier séisme ressenti à Lyon a surpris la communauté scientifique"

Marianne Métois a récemment remporté la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux sur la déformation de la lithosphère. Elle a également pris la direction du Réseau d'observation du réseau GPS de la France métropolitaine. La géophysicienne travaille donc notamment sur les séismes. "On aimerait bien prédire les tremblements de terre mais pour le moment on n'y arrive pas. (...) Par contre on peut identifier les zones les plus à risque, de dire les zones où une faille est susceptible de rompre dans les 50 prochaines années, avec quel pourcentage de chance", explique-t-elle.

A Lyon, le dernier tremblement de terre remonte au 11 novembre 2019. Il s'est produit au Teil mais il a été ressenti jusqu'à Lyon. "Il a surpris la communauté scientifique, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit ressenti si fortement", reconnaît Marianne Métois, qui évoque "un séisme tous les 1000 ans sur chacune des failles".

00:00 Prédire les séismes ?

00:41 Séismes à Lyon

01:19 Failles sismiques de la région

01:50 Enjeux de ce travail

02:27 Réchauffement climatique

03:12 Niveau de la mer

04:30 Thèse sur le Chili

05:17 Principe du séisme

05:51 Balkans

06:38 Météo