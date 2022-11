Villeurbanne : un week-end de stream caritatif pour la Fondation 30 millions d’Amis

Plusieurs grands noms du stream français y participent et vont tenter de récolter de l’argent pour l’association 30 Millions d’Amis et lutter contre la maltraitance animale.

Les streameurs comme la lyonnaise Trinity, Kayane, Gius ou encore Little Big Whale sont de retour pour récolter un maximum d’argent pour la fondation 30 Millions d’Amis. La première édition de cet évènement avait récolté plus de 155 000 euros pour la même association et s’était tenue l’année dernière.

L’évènement rassemble plus de 25 streamers venus des quatre coins de la France et ont choisi de se nommer les "Justiciers du Cœur". "Nos Justiciers du Cœur sont plus que jamais mobilisés pour faire reculer la souffrance animale, résolus à embarquer avec eux toutes leur communauté. Les gamers ont du cœur et entendent le démontrer une nouvelle fois" confie Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Pour participer, les internautes peuvent faire des dons sur les chaînes Twitch des streameurs, ou directement dans la cagnotte générale de l’évènement.