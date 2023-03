Lyon : des soins cosmétiques sur-mesure grâce à... un selfie !

Réaliser un diagnostic de sa peau à partir d’une photo ? C’est ce que propose la marque ABBI spécialisée dans la cosmétique. Tout commence il y a une dizaine d’années pour Joanna Ifergan. "J’avais la chance d’avoir une paillasse. Je concoctais des soins pour moi, pour ma maman, pour des proches. Je faisais en sorte d’exclure certains ingrédients", raconte la biochimiste de formation dont les produits répondant "aux problématiques de peau, à l’attente et aux besoins des uns et des autres" commencent à connaître un certain succès.

Son mari, Frédéric, sent que quelque chose peut se développer. S’en suivent plusieurs années de travail où l’intelligence artificielle va... (Lire la suite sur Lyon Femmes)