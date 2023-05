Patrice Abry : "Une intelligence artificielle développée à Lyon pour prévoir les canicules"

Les canicules vont être de plus en plus fortes et nombreuses en France. Une équipe de l'ENS Lyon a planché sur leur prévision, et a confié cette tâche à une intelligence artificielle.

"Leur prévision est importante car elles ont un très grand impact sur la société. Les prévoir à court ou moyen terme est un enjeu important pour les décideurs", explique Patrice Abry. Selon le directeur de recherches en physique, "l'IA cherche des détails et mécanismes plus compliqués de la météo, pour prévoir de 15 jours, la limite des méthodes classiques par résolution des équations différentielles, à 1 mois".

"On est capable de valider que sa performance de prévision est bonne et meilleure que celle au hasard. Mais on ne sait pas facilement comprendre quel est le mécanisme physique appris par l'IA pour faire sa prévision", tempère-t-il.

Alors, l'IA, risque ou opportunité ? "Les deux à la fois", explique Patrice Abry.

00:00 Intérêt de ce travail ?

01:00 Efficacité de l'IA

02:46 Travail pour entraîner l'IA

03:45 Climat à Lyon

04:57 Quelles découvertes ?

07:49 IDEX

08:43 IA, risque ou opportunité ?