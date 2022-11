Tensions pédiatriques aux Hospices Civils de Lyon : la faute à deux ans de masque ?

La situation sanitaire des tout petits serait préoccupante et les lits d’hospitalisation pour eux tous occupés dans les hôpitaux lyonnais. Pourquoi ? Le port du masque des futures mères depuis mai 2020 pourrait avoir eu pour conséquence de rendre moins résistants aux virus de l’automne-hiver 2022 les nourrissons, faute de transmission des anticorps de la mère à l’enfant tout juste nés.

Pour en savoir plus, le service presse des HCL nous obtient un (pas si) rapide coup de téléphone avec le Dr Yves Gillet, chef de service des urgences pédiatrique aux HCL.

Que voit le Dr Gillet sur le terrain ? D’abord - il le répète - une très forte montée des passages aux urgences pédiatriques pour cause de bronchiolite. Alors qu’en 2021, pendant le pic épidémique de cette infection qui touche les bébés, l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron ne dépassait pas 30 passages par jour, la moyenne de ces dernières semaines est plutôt à 35, parfois jusqu’à 40. Ce n’est par ailleurs qu’une partie de la masse de travail qui frappe les soignants de HFME. Dans l’ensemble, le total des visites en pédiatrie se situe aux alentours de 300 à 320 passages par jour. "Nous avons toujours un pic hivernal, la situation est difficile tous les hivers, mais cet hiver est particulièrement rude", souffle le Dr Gillet qui situe la situation 2022 au plus haut en dix ans.

"Les applaudissements pour les covid d’il y a deux ans, nous on les mérite aussi maintenant", poursuit-il.

Face à l’afflux des consultations pédiatriques dans un contexte national par ailleurs très tendu (la presse nationale s’est faite l’écho de tribunes des pédiatres tentant d’alerter le Président de la République sur leur situation extrêmement difficile dans les services hospitaliers) les HCL ne restent pas les bras ballants. Les jeunes de 15 ans ou plus ne sont plus suivis en pédiatrie mais en consultation adulte.

Comme aux moments les plus tendus de la première vague du Covid-19, des déprogrammations sont effectuées : "Certains lits en chirurgie sont transformés en lits médicaux pour les bébés avec bronchiolites, bien sûr traités par des équipes médicales. Cela demande en soutien une mobilisation des équipes d’encadrements et d’administration qui font un travail formidable dans un contexte de tension incroyable. Les applaudissements des équipes médicales contre le COVID 19 d’il y a deux ans et demi, nous on les mérite aussi maintenant. Bon… on ne les aura pas mais on se les offre à nous même".

Reste la question de départ : les masques pendant deux ans, sont-ils responsables – au moins en partie – de la vague des virus qui déferlent actuellement sur les tout petits ? Ce n’est pas du tout l’avis du Dr Gillet. Pour lui, s’il est évident que les mesures sanitaires prises depuis mai 2020 ont modifié l’épidémiologie virale, mettre la vague actuelle des virus sur le seul dos du masque est présomptueux.

Tout juste accepte-il de reconnaître qu’à Lyon (comme ailleurs) on "a une dette immunitaire cette année. C’est-à-dire que nous n’avons pas payé notre dette aux virus type bronchiolite les deux dernières années. Peut-être tout simplement car la vague de l’année dernière a été faible, et qu’elle a eu lieu très tôt. Plus d’un an plus tard – c’est-à-dire aujourd’hui - le peu d’immunité acquise par la population l’année dernière, s’est dissipée depuis longtemps". Contrairement au virus de la rougeole qui passe par le sang et qui incube longtemps, le virus de la bronchiolite (comme celui du COVID comme chacun maintenant le sait) est très rapide et n’opère pas par le sang. Le corps humain ne fabrique donc pas une robuste immunité. Si une vague de virus a lieu tôt une année et tard l’année suivante l’immunité est peu présente dans la population.

Que cela soit l’explication ou pas, la situation reste la même : tendue sur le front de la pédiatrie lyonnaise.

