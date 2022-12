Le LOU Rugby veut enchainer contre Bayonne 

Lyon remonte ainsi la 4e place et va tenter de décrocher une troisième victoire d’affilée. Bayonne devra faire sans son arrière Gaëtan Germain qui s’est blessé au genou droit ce samedi et qui voit sa saison s’arrêter. Une mauvaise nouvelle pour l’Aviron Bayonnais qui va être privé du 3e meilleur buteur du championnat. A lui tout seul, Gaëtan Germain a marqué environ 12 points par match.

Les Rouge et Noir vont donc tenter de poursuivre leur série de victoires. Depuis le début de la saison, ils n’ont réussi à enchaîner que trois succès d’affilés au mois d’octobre. En cas de victoire, Lyon pourrait bien monter sur le podium. Mais Bayonne risque de se révéler dangereux car le club n’a pas perdu un match à domicile depuis le début du championnat.

"Une des équipes qui joue le mieux au rugby chez eux"

Ce match ne s’annonce pas facile pour l’entraîneur des touches Julien Puricelli : "Il y a de l’engagement, une bonne dynamique offensive quand ils jouent en confiance." Le plus important est d’être "particulièrement vigilant sur les sorties de camp et limiter les fautes". Pour autant, il aperçoit du positif dans son équipe : "Le fait qu’on ait eu des matchs difficiles a redonné aux joueurs une envie supplémentaire."

Cette envie, le lyonnais Théo William l’a ressentie lors de la rencontre : "Je savais qu’on allait réussir à faire basculer le match en 2e période." S’en est suivi un moment d’extase : "On a savouré cette victoire tous ensemble dimanche." Le jeune rugbyman de 22 ans veut se montrer à la hauteur : "J’ai envie de montrer que je peux être au niveau des autres, de faire partie pleinement de ce groupe."

Le demi de mêlée Baptiste Couilloud se montre plus prudent : "On sait que l’atmosphère est particulière à Bayonne. C’est une des équipes qui joue le mieux au rugby chez eux." Il évoque également les matchs de Champions Cup à venir, dès le 10 décembre : "On a entamé un bloc de 15 matchs, il faut qu’on se ressource une petite semaine avant d’attaquer la coupe d’Europe."

A.C.