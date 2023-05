LOU : fin de saison pour Léo Berdeu

Voilà une phrase qui résume bien la victoire du LOU Rugby à domicile face à Perpignan (41-31) ce samedi puisque Léo Berdeu est sorti blessé à la 26e minute. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, il a dû assister à la victoire de son équipe depuis le banc. Le demi d’ouverture ne foulera donc plus un terrain d’ici la fin de saison et devrait passer une bonne partie de l’été au repos. Une blessure qui fait aussi mal aux Rouge et Noir puisque Léo Berdeu est le cinquième meilleur buteur du championnat avec 187 points marqués en 20 matchs.

Il faudra par conséquent faire sans lui pour les deux derniers matchs restants, à savoir le Stade Français et Bayonne. Des rencontres plus que cruciales puisque les Lyonnais sont actuellement 5e au classement, à un seul petit point de la 4e place mais surtout à trois points seulement de la 7e place, synonyme d’absence en Champions Cup l’année prochaine puisque seules les six premières équipes sont qualifiées.