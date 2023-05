LOU-Bayonne (53-19) : direction les play-offs !

Excellente entame de match pour le LOU Rugby puisque dès la 1e minute, Baptiste Couilloud récupère le ballon d’une très bonne passe lobbée pour aller marquer un essai. Mais le retour à la réalité est brutal quand l’arbitrage vidéo est demandé et qu’un hors-jeu retire ce premier essai.

C’est finalement l’Aviron bayonnais qui ouvre le score à la 6e minute avec un essai transformé (0-7). Lyon obtient une pénalité à la 8e minute facilement transformée par Lima Sopoaga (3-7) et parvient à revenir légèrement au score. Les Rouge et Noir qui ont eu du mal à tenir pendant de longues minutes parviennent à un inscrire un superbe essai (8-7) à la 17e minute grâce à Baptiste Couilloud qui traverse la défense bayonnaise. Lima Sopoaga transforme tranquillement l’essai (10-7).

Le LOU obtient une pénalité à la 22e minute pour tenter de prendre l’avance mais est ratée par Lima Sopoaga. A la 24e minute, le Néo-Zélandais veut prendre sa revanche grâce à une nouvelle pénalité cette fois réussie (13-7). Mais cela n’empêche pas Bayonne de répondre avec la manière à la 26e minute avec un essai non transformé après une mauvaise passe lyonnaise récupérée par l’adversaire (13-12).

Les Lyonnais ne veulent pas rester collés au score et inscrivent un essai à la 34e minute (18-12) grâce à Yanis Charcosset, non transformé par Lima Sopoaga. L’absence de Léo Berdeu sur cet exercice se fait ressentir.

Trois secondes avant la mi-temps, à la 39e minute, Thibault Regard inscrit un essai important pour le LOU (23-12) transformé (25-12).

Domination lyonnaise

Le début de la seconde période est assez calme puisqu’il faut attendre la 50e minute pour voir une première grosse action bayonnaise qui va nécessiter l’arbitrage vidéo pour finalement refuser un essai. Très rapidement, à la 51e minute, Bayonne parvient cette fois à inscrire un essai validé (25-17) transformé malgré une position de tir plus que compliquée sur la ligne de touche (25-19).

L’Aviron Bayonnais se retrouve en infériorité numérique à la 59e minute à cause d’un carton jaune et le LOU en profite aussitôt avec un essai de Liam Allen (30-19) transformé par Lima Sopoaga (32-19). Lyon enchaîne à la 63e minute avec un essai de Mickaël Guillard qui permet de véritablement prendre la large (37-19) et transformé par Lima Sopoaga (39-19). Mais le LOU se retrouve lui aussi à 14 à la 68e minute avec l’exclusion temporaire de Guillaume Marchand.

Cela ne perturbe pour autant pas le LOU qui prend encore plus d’avance sur son adversaire à la 70e minute grâce à un essai de Jonathan Pélissié (44-19) transformé par Jean-Marc Doussain (46-19). Sur le gong, à la 80e minute, le LOU enfonce le clou avec un essai transformé (53-19) et obtient le bonus offensif.

C’est sur ce score que le LOU Rugby s’impose à domicile avec le pour la dernière de la saison. Et grâce aux trois défaites de Bordeaux, du Racing 92 et du Stade Français, le LOU obtient la 3e place au classement !

Les Rouge et Noir vont donc jouer les barrages à domicile ce dimanche et seront présents la saison prochaine en Champions Cup.

"Un de nos meilleurs matchs à domicile"

Cette victoire et cette qualification va être dûment fêtée les joueurs et Thibault Regard se félicite de cette rencontre : "Ca fait longtemps qu'on avait pas goûté aux phases finales. On s'était concentré sur nous, on ne voulait pas se baser sur nos adversaires. Le bonus offensif c'est la cerise sur le gâteau."

Mais place à la semaine prochaine et au match de barrage où Lyon recevra Bordeaux à domicile : "J'espère qu'on va réitérer une victoire à domicile mais c'est pas forcément gagné. Finir 3e c'était inespéré, on n'y croyait pas mais on l'a fait."

Avis partagé par Félix Lambey qui savoure aussi cette 3e place : "On pouvait être 7e ce soir donc on savoure mais on se remet vite au boulot car la semaine va passer très vite. Cette saison s'est jouée sur des détails comme un match nul au Stade Français." Avec Bordeaux, le LOU devra tout de même sortir les crocs pour s'imposer : "On s'attend à un match difficile de phase finale. On s'est toujours cassé les dents chez eux, chez nous c'était moins compliqué. S'il pouvait y avoir une ambiance pareille voire pour le barrage, ce serait top."

L'entraîneur Xavier Garbajosa est aussi très heureux du résultat : "Un sentiment de fierté, de travail accompli. On ne va pas bouder notre plaisir, il faut savourer pour bien réaliser ce que les garçons ont été capables de faire ce soir. Depuis quelques années, le club n'arrivait pas à se qualifier, aujourd'hui c'est chose faite." Il attend tout de même avec impatience le match face aux Bordelais : "Ca va être dur physiquement, très dur. On avait souffert (36-21) quand on avait reçu Bordeaux, c'est une équipe très dense. Le LOU peut aller le plus loin possible et réaliser les plus beaux exploits. Même si la concurrence sera de plus en rude, l'équipe peut réaliser des choses magnifiques."

De quoi bien finir la saison avec "un de nos meilleurs matchs ici" pour Félix Lambey qui veut tout de même fêter cette belle qualification avant de reprendre le travail.

A.C.