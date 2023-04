Stade Français-LOU : "On se déplace avec les meilleures intentions pour garder notre titre"

C’est un match plus que crucial pour Lyon en cette fin de saison. Après deux défaites consécutives en TOP14 contre Castres (27-22) et Toulon à domicile (23-27), le LOU doit retrouver le goût de la victoire et continuer son épopée européenne. Les Rouge et Noir, actuels tenants du titre, vont donc tenter de défendre le trophée qu’ils ont remporté la saison dernière.

Leur adversaire va aussi tout tenter pour se qualifier et la rencontre s’annonce rude. Paris est actuellement 3e de TOP14 avec seulement un petit point d’avance sur Lyon, 4e. Mais les Gones devront faire sans Temo Mayanavanua, blessé aux côtes.

Si jouer contre le Stade Français ne sera pas aisé, c’est tout de même un avantage pour Kendrick Lynn, entraîneur des arrières : "En Challenge Cup, c’est plus facile quand on joue contre une équipe française. Les Anglais ou les Irlandais ont un style différent. On a plus l’habitude maintenant." Pour autant, le Néo-Zélandais ne crie pas victoire : "[Les Parisiens] ont une très bonne conquête, sur les mêlées et les touches. Ils ont un jeu au pied long et la défense est dense, ça monte vite." Et quand bien même Lyon est le dernier champion d’Europe, cela ne donne pas nécessairement de surplus de confiance : "On est le challenger, il faut qu’on ailler cherche quelque chose là-bas."

"Une opportunité pour défendre notre titre et se préparer pour la suite"

Un avis qui n’est pas unanime dans l’équipe puisque Francisco Gomez Kodela considère qu’être champion est un avantage : "On est plutôt un tenant du titre qui veut défendre son titre. On se déplace avec les meilleures intentions pour essayer de garder ce titre à la maison."

D’autant plus que le LOU Rugby affrontera de nouveau le Stade Français le 13 mai en TOP14. Le match de ce samedi sera particulièrement bénéfique pour le reste de la saison selon l’Argentin : "C’est gagnant-gagnant, on a une opportunité pour défendre notre titre et pour se préparer pour la suite. Il faut y aller et il n’y a pas de doute à avoir."

Si Lyon l’emporte, il jouera en quart de finale contre le vainqueur de la rencontre qui oppose Toulon aux Cheetahs d’Afrique du Sud.

