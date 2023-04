Bordeaux-Bègles-LOU : "La victoire à tout prix"

Après la défaite face au Stade Toulousain (36-31) qui est restée en travers de la gorge, les Rouge et Noir enchaînent avec un deuxième déplacement tout aussi compliqué face à un concurrent direct, l’Union Bordeaux-Bègles. Etant donné qu’il ne reste que quatre matchs avant la fin de la saison, le doute n’est plus permis quant aux résultats des futures rencontres, c’est "la victoire à tout prix" pour le lyonnais Ethan Dumortier.

Ce match à l’extérieur s’annonce plutôt périlleux puisque Lyon ne s’est pas imposé en Gironde depuis 2008, soit il y a 15 ans. D’autant plus que cette année, Bordeaux-Bègles est la troisième meilleure équipe à domicile avec seulement deux défaites encaissées dans leur stade. Pour autant, le LOU Rugby a aussi du répondant puisqu’il s’agit également de la troisième meilleure équipe à l’extérieure avec quatre victoires. Ce choc s’annonce donc très intéressant car le vaincu s’éloignera du top 6 qui permet d’obtenir une précieuse qualification en Champions Cup.

"Quand on a les occasions, il faut être plus tueur"

Mais pour espérer l’emporter, Ethan Dumortier est conscient que des changements s’imposent : "Il faut qu’on soit capable de terminer nos actions quand on traverse, d’avoir plus de réalisme car chaque point compte maintenant." Effectivement, il n’est plus question de laisser les points filer et le bonus défensif obtenu la semaine dernière face à Toulouse pourrait se révéler bien utile pour grapiller quelques places.

Si la défaite a été digérée par l’entraîneur Xavier Garbajosa, il considère néanmoins que le droit à l’erreur n’est plus possible : "Aujourd’hui, il faut des points. Ne pas en prendre dimanche serait un coup d’arrêt mais le championnat ne s’arrête pas là." Lui aussi, à l’instar du deuxième meilleur buteur de Top14 cette saison, considère qu’il faut encore relever le niveau : "On doit être beaucoup plus efficace quand on a l’opportunité de marquer des points, faire attention à la discipline et quand on a les occasions, il faut être plus tueur."

Quoi qu’il en soit, l’objectif est d’être dans les six premiers lors de la dernière journée et cela passera par l’engrangement d’un maximum de points. Mais il faudra faire sans Josiah Maraku et Fletcher Smith qui se sont tous deux blessés alors qu’aucun retour n’est prévu pour ce dimanche.

Les Rouge et Noir peuvent tout de même espérer profiter de la mauvaise série de Bordeaux qui vient d’enchaîner deux défaites consécutives pour parvenir à s’imposer dans les terres girondines et mettre fin à une tourmente de 15 ans.

A.C.