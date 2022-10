Le LOU Rugby va tenter de renouer avec la victoire face à Bordeaux-Bègles

Alors que les Lyonnais ont dégringolé en bas du classement (12e), c’est l’occasion de se relancer contre la 7e équipe. Et ce, après un début de saison inconstant et décevant, aussi bien sur le terrain que dans les résultats, à domicile comme à l'extérieur.

Pour l’entraîneur Xavier Garbajosa, il faut relever le curseur de l’agressivité pour les prochaines rencontres. "Sur les derniers matches à l’extérieur, nous n’avons pas vu une équipe qui avait envie de faire mal à son adversaire, de gagner ses duels, de marquer son territoire, on n’a pas vu une équipe agressive" explique-t-il.

"Avec le staff, on enrage. Quand on voit la qualité du groupe que l’on a, on se dit que ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible de souffler le chaud et le froid, c’est même difficilement acceptable", confie le coach arrivé à Lyon cet été.

Concernant les joueurs blessés, le troisième ligne Jordan Taufua a recommencé l’entraînement avec le groupe. Francisco Gomez Kodela commence à se réentraîner collectivement, ce qui n’est pas encore le cas pour Loann Goujon et Romain Taofifenua a encore des douleurs.

T.B.