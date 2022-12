Les Red Hot Chili Peppers en concert à Lyon l'été prochain

Après un passage prévu au Felyn Festival, puis annulé à cause du Covid, le groupe californien se produira sur la scène du Groupama Stadium le 11 juillet 2023. Les fans pourront entendre en live les titres d'Unlimited Love et de Return of the Dream Canteen.

La première partie sera assurée par Iggy Pop et King Princess.

A noter que les Red Hot seront également de passage au festival Les Vieilles Charrues de Carhaix le 17 juillet 2023.

Les billets seront en prévente officielle à partir du jeudi 8 décembre à 10h sur livenation.fr.