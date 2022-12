Grégory Doucet, Bruno Bernard et des députés demandent la sauvegarde de la coopérative Scopelec à Lyon

La société coopérative est en redressement judiciaire depuis qu’elle a perdu son contrat avec Orange. Six candidats sont aujourd’hui intéressés pour reprendre la société. Parmi elles, les entreprises Alsatis, Circet, Kuntus ou Newscope. Le tribunal de commerce va ainsi avoir deux possibilités.

Dans un communiqué de presse de ce mercredi, plusieurs députés du Rhône dont Gabriel Amard et Marie-Charlotte Garin, le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard considèrent que le tribunal doit "choisir entre deux sortes de projets diamétralement opposés". Dans le premier cas, il s’agit d’entreprise "détenus par des puissances étrangères" et dans l’autre cas les salariés eux-mêmes qui "à 80% sont favorables au projet NewScope".

Selon eux, cette solution serait "triplement gagnante". Les 1457 emplois seraient ainsi sauvegardés, l’entreprise continuerait d’avoir sa souveraineté dans le secteur des télécommunications et l’Etat "avec une gestion rigoureuse, non spéculative".

Par la même occasion, les élus de Lyon et de la Métropole veulent que "l’Etat prenne toutes ses responsabilités dans le dossier pour que la première coopérative de France demeure".