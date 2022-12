Près de Lyon : de la nourrice au fournisseur, un trafic de drogue démantelé

Et s'est récemment conclu avec le démantèlement quasi-intégral d'un trafic de drogue.

La surveillance d'un point de deal à Pierre-Bénite, à l'angle de l'avenue des Hautes Roches et de la rue du 8 mai 1945 était initiée.

Fin novembre, les forces de l'ordre passaient à l'action et interpellaient le gérant présumé âgé de 27 ans et son vendeur. Lors des perquisitions aux domiciles des deux individus déjà connus de la justice, ainsi que dans leurs caches, les enquêteurs mettaient la main sur plus de 4 kilos de résine de cannabis, 150 grammes de cocaïne et tout le matériel de conditionnement.

Un troisième homme âgé de 20 ans tombait dans les mailles du filet. Nourrice du duo, il gardait de la drogue chez lui, mais aussi 4080 euros en liquide.

La poursuite des investigations et notamment les auditions ont permi de localiser le fournisseur à Messimy-sur-Saône. Rebelote à son domicile : 12 680 euros, 36 cachets d'ecstasy, 172 grammes de cocaïne et 12,7 kilos de résine de cannabis.

Le quatuor a été présenté au parquet de Lyon. Le gérant et le fournisseur étaient écroués, tandis que le vendeur et la nourrice étaient relâchés sous contrôle judiciaire.

L'enquête se poursuit.