Lyon : prison ferme requise contre la youtubeuse Sophie Fantasy (Swan et Neo), épinglée dans l'affaire Eurochallenges

L'ancienne agence matrimoniale lyonnaise, dont les escroqueries avaient été suivies par notre rédaction au début des années 2010 (plus de 340 victimes), se retrouve enfin devant la justice.

Et parmi les personnes jugées au tribunal judiciaire de Lyon, la youtubeuse Sophie Fantasy. A l'époque directrice commerciale d'Eurochallenges, aujourd'hui l'une des Françaises les plus puissantes de la plateforme.

Sa chaîne compte plus d'un million d'abonnés, elle y met en scène sa vie de famille, avec ses enfants Swan et Neo, superstars chez les très jeunes (6,1 millions d'abonnés), et à qui elle demande un rythme de vidéos

Partenariats, revenus Youtube : Sophie Fantasy (Gaëlle B. de son vrai nom) a touché le jackpot depuis plusieurs années.

Alors quand le parquet a requis de la prison ferme à son encontre ce mercredi, ce fut la stupeur pour celle qui a témoigné les larmes aux yeux cette semaine. Au total, une peine de 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende ont été requis dans la matinée.

Son conjoint Grégory T., qui apparaît aussi dans certaines de ses vidéos, est le fils de la fondatrice d'Eurochallenges. Cinq ans de prison dont un an avec sursis et 100 000 euros d'amende ont été requis à son encontre. Ses frères Grégory T. et Pierre-Alexis T. risquent également des peines de trois ans, avec respectivement 12 et 18 mois de sursis.

Eurochallenges s'était spécialisé dans l'arnaque matrimoniale. Les clients payaient pour rencontrer leur future dulcinée venue d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Mais ils se rendaient compte que bien souvent les femmes ne ressemblaient pas aux photos qui leur avaient été montrées, et que tout était à leur charge : l'interprète, le logement, voire la dot. Quand les clients tentaient de se retourner contre Eurochallenges, ils recevaient la visite d'un huissier. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros.

Le procès se terminera ce vendredi.