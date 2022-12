Jugement de l'affaire Eurochallenges attendu en mars à Lyon : la youtubeuse Sophie Fantasy (Swan et Neo) risque de la prison ferme

D'abord parce qu'on dénombre plus de 340 victimes d'escroqueries de la part de l'ex-agence matrimoniale. Mais aussi parce que sur le banc des prévenus, on retrouvait l'une des youtubeuses françaises les plus influentes : Sophie Fantasy.

Elle et les autres personnes jugées connaîtront le jugement le 6 mars 2023.

Sa chaîne Youtube compte plus d'un million d'abonnés, mais le jackpot provient surtout de celle de ses jeunes enfants Swan et Neo, qui sont suivis par 6,1 millions d'abonnés.

Avant cette vie sur les réseaux sociaux et les gros revenus qui en découlent, Gaëlle B. de son vrai nom était directrice commerciale d'Eurochallenges.

Une peine de 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende ont été requis à son encontre. Son mari Grégory T., fils de la fondatrice d'Eurochallenges, et qui apparaît souvent dans ses vidéos, risque également cinq ans de prison dont un an avec sursis et 100 000 euros d'amende.

Tous se sont payés des ténors du barreau de Lyon. Sophie Fantasy était défendue par Paul-Richard Zelmati, connu notamment pour être l'avocat de l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb. Tandis que Grégory T. et sa mère avaient choisi Eymeric Molin. Enfin, Pierre-Alexis T., le frère de Grégory aussi impliqué dans Eurochallenges, était défendu par Jean-Félix Luciani, qui a récemment défendu l'ex-archevêque de Lyon Philippe Barbarin.

"Ils ont une activité sur le web, Sophie Fantasy est condamnée. Cette activité est prospère mais va s'arrêter, car ce monde-là est impitoyable", a déclaré Me Zelmati au sujet de sa cliente et de son mari, laissant entendre qu'ils stopperaient leurs vidéos, condamnation ou non, du fait que leurs noms ont été révélés dans la presse.

Pour rappel, Eurochallenges s'était spécialisé dans l'arnaque matrimoniale entre 2010 et 2014. La plupart des clients se plaignaient de recevoir la visite de femmes qui ne correspondaient pas aux photos qui leur avaient été montrées. Outre les frais d'Eurochallenges qui organisaient les rencontres, ils découvraient également qu'ils devaient prendre en charge tout le reste. Cela comprenait le logement de la femme sélectionnée, parfois l'interprète voire même la dot de la famille. Eurochallenges se défendait systématiquement en envoyant un huissier aux clients qui se plaignaient ou qui réclamaient un remboursement. On estime le préjudice total pour les 340 victimes à 2 millions d'euros partis dans les poches de la société lyonnaise.