Lyon : prison ferme pour Sophie Fantasy (Swan et Neo) et son mari dans l'affaire Eurochallenges

La youtubeuse, Gaëlle B. de son vrai nom, et célèbre pour mettre en scène sa vie de famille sur Internet, avec ses enfants stars des réseaux Swan et Neo, a écopé de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende. Soit plus de 3 ans et demi à passer derrière les barreaux.

Son mari Grégory T. a écopé de la même condamnation, conforme aux réquisitions formulées en décembre par l'avocat général.

Eurochallenges était une agence matrimoniale qui a arnaqué plus de 300 clients. Ces derniers payaient pour être mis en relation et rencontrer des femmes venues d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Mais les femmes qu'ils récupéraient à l'aéroport ne ressemblaient pas aux photos qui leur avaient été montrées. Et ils découvraient également que tout leur séjour était à leur charge, contrairement aux promesses d'Eurochallenges : l'interprète, le logement, voire la dot à verser en cas de mariage. Et quand les clients tentaient de se retourner contre Eurochallenges, ils recevaient la visite d'un huissier. Ce qui les dissuadait de continuer à réclamer leur dû. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros.

Sophie Fantasy était directrice commerciale d'Eurochallenges, tandis que son mari était le fils de la fondatrice. Le couple aux millions de vues et abonnés avait cessé de poster des vidéos sur Youtube depuis plus de deux mois. Dans leur dernière vidéo "On vous donne des nouvelles" publiée fin décembre, deux semaines après le procès à Lyon, ils promettent de livrer "leur vérité" et évoquent des problèmes de santé pour expliquer leur retrait des réseaux.