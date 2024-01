Lyon : le procès en appel de Sophie Fantasy et de l'affaire Eurochallenges se tiendra au printemps

Condamnés en mars dernier à 5 ans dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende, les parents des célèbres youtubeurs Swan et Neo (près de 6,5 millions d'abonnés ndlr) avaient fait appel.

Un nouveau procès de l'affaire Eurochallenges a donc été prévu. Et les dates sont tombées. Il se tiendra de nouveau à Lyon du 27 mai au 3 juin prochain avec dix autres prévenus ayant également fait appel.

Gaëlle B., alias Sophie Fantasy, a été incarcérée l'an dernier du 30 août au 19 octobre. Son compagnon avait également été écroué à peu près à la même période, avant que le couple ne puisse ressortir libre sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, l'affaire Eurochallenges, du nom de l'agence matrimoniale qui a arnaqué plus de 300 clients, avait provoqué un séisme dans le monde audiovisuel français. Beaucoup d'observateurs se demandant comment Swan et Neo allaient poursuivre leur carrière sans leurs parents incarcérés. Au final, les vidéos sont toujours aussi nombreuses et publiées à un rythme effréné, mais Sophie et Greg n'apparaissent plus dedans.

Sophie Fantasy était la directrice commerciale d'Eurochallenges, tandis que Grégory T. est le fils de la fondatrice de l'agence. Ils sont soupçonnés d'avoir mis en place un système qui embarquait les clients dans un voyage rempli de fausses promesses, de mensonges et d'argent qui se volatilise.

Payant pour être mis en relation avec des femmes venues des quatre coins de la planète, les victimes découvraient à l'aéroport des personnes qui n'avaient rien à voir avec celles présentées sur les photos par les équipes d'Eurochallenges. Honteux et désemparés, beaucoup de clients ont renoncé à poursuivre l'agence. D'autant que cette dernière leur promettait de faire appel à un huissier.

Au total, l'arnaque aura rapporté aux dirigeants la somme de 2 millions d'euros.