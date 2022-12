La SNCF réclame 168 millions d'euros à la Région : Laurent Wauquiez dénonce un chantage

Les élus ont adopté à l'unanimité un vœu de l'exécutif, estimant que cette demande "entraînerait une très forte hausse des tarifs des TER pour les usagers".

"En Auvergne-Rhône-Alpes, la direction nationale de la SNCF a demandé à la Région de lui verser, en plus de sa contribution annuelle de 583 millions d’euros, un surcoût de 25%, soit 168 millions d’euros, pour faire face à la hausse des tarifs de l’électricité. Ce surcoût est même exigé sans proposer, en parallèle, une

amélioration de la qualité de service", explique la Région dans un communiqué.

Et les services de Laurant Wauquiez d'en appeler à l'Etat, qui a versé une aide de 200 millions d'euros à Ile-de-France Mobilités pour protéger les usagers de la région parisienne d’une forte augmentation de leurs abonnements de transports.

"Cette décision est une bonne chose pour la Région Île-de-France et ses habitants. Mais l’argent de tous les Français ne peut être utilisé pour protéger le pouvoir d’achat des habitants d’une seule région, avec tout le sentiment de mépris et d’abandon que cela peut générer dans nos territoires confrontés, eux aussi, à la crise énergétique et à l’inflation. Tous les Français méritent, en effet, la même attention et la même protection de la part du gouvernement", estime la Région.