Un rassemblement de soutien à Olivier Vandecasteele ce dimanche à Lyon

Le rendez-vous est donné ce dimanche à midi devant l’Hôtel de Ville de Lyon. C’est là que se tiendra un rassemblement de soutien à Olivier Vandecasteele. Ce travailleur humanitaire belge de 41 ans a été arrêté en février dernier. Les charges retenues contre lui ne sont pas connues alors que le quadragénaire est actuellement détenu à la prison d’Evin à Téhéran.

"L’injustice monstrueuse et l’absence de perspectives pour Olivier ont sérieusement entamé ses grandes capacités de résistance et son état psychologique s’en ressent très fortement. Il a débuté une grève de la faim depuis un mois et ne s’alimente plus que de pain et d’eau, le matin", précise la Ville de Lyon qui soutient le rassemblement de dimanche. Olivier Vandecasteele a en effet travaillé à Lyon durant trois ans, notamment comme responsable du bus de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de Médecins du Monde. Ce sont d’ailleurs ses amis et anciens collègues qui sont à l’origine de la manifestation de dimanche.

"Nous demandons également aux gouvernements belges et français de tout mettre en œuvre pour faire libérer Olivier à l’instar d’autres ressortissants européens récemment libérés", ajoute la municipalité qui appellent les Lyonnais à se mobiliser ce dimanche.