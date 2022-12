La réception de la Juventus Turin avait un parfum de revanche pour les coéquipières de Delphine Cascarino. Car à l’aller en Italie, Lyon perdait sur blessure Selma Bacha et Damaris Egurrola, tandis que Melvine Malard s’enfonçait dans une spirale négative après un but-contre-son-camp inscrit.

Au Groupama Stadium, la donne avait changé. Et l’OL était en position de force pour se qualifier pour la suite de la compétition et tenter de défendre son titre. (Lire la suite sur Lyon Foot)

😍 C'EST TERMINEEEEEE !!!



Nos Lyonnaises sont qualifiées pour les quarts de finale de la #UWCL !#OLJuve 🔴🔵 pic.twitter.com/mReaD8yuPN — OL Féminin (@OLfeminin) December 21, 2022