OL-Clermont : football champagne ou gueule de bois ?

Laurent Blanc a été intraitable, l’horaire de 17h fixé le lendemain pour la réception de Clermont imposait une mise au vert. Le coach lyonnais sait au moins que personne n’aura la gueule de bois ce dimanche après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium.

En ce qui concerne les tribunes, Laurent Blanc ne saurait répondre de l’état dans lequel seront les supporters. Mais on se dirige clairement vers l’une des plus faibles affluences de la saison à cause de cette date inédite. (Lire la suite sur Lyon Foot)