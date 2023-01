Meurtre suivi d'une fusillade à Ecully : les trois suspects bientôt derrière les barreaux ?

Et ce, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Le procureur de la République requiert également le placement en détention provisoire de ces hommes âgés de 30 et 24 ans.

Ils avaient été interpellés dimanche et sont soupçonnés d'avoir pris part à la rixe du 3 janvier dernier avenue des Sources à Ecully qui avait abouti à la mort d'un trentenaire d'origine kosovare, blessé à l'arme blanche.

"Les investigations vont désormais se poursuivre sous l’autorité d’un magistrat instructeur afin d’identifier et interpeller l’ensemble des participants à cette rixe mortelle et de déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes", prévient le parquet.

L'origine de la rixe n'est pas encore communiquée.