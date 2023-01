Près de Lyon : plus de 1000 euros à rembourser pour des serial-fraudeurs du train

Il est reproché à cet homme et à cette femme d'avoir été contrôlés en train de frauder respectivement à 14 et 9 reprises en 2019 et 2020.

La justice caladoise les a condamnés à 3 mois de prison avec sursis, assortis d'une obligation à rembourser la SNCF les sommes de 1620 et 1230 euros.

Non présents à l'audience, les prévenus n'avaient jamais respecté les échéances de leurs remboursements.