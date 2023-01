Lyon : la mairie vous invite à financer l’installation de panneaux solaires

Dans les prochaines semaines plusieurs réunions publiques vont se tenir dans différentes mairies d’arrondissement afin de présenter aux citoyens les possibilités qu’ils vont avoir pour développer "des projets de productions d’énergie renouvelable collectifs et participatif" précise la Ville de Lyon dans un communiqué.

Concrètement la ville a étudié 12 de ces bâtiments municipaux afin de vérifier la possibilité d’y faire installer des panneaux solaires. La ville invite ensuite les habitants de la métropole à former des collectifs et ou des projets afin d’investir sur les toitures étudiées et d’y mettre des panneaux solaires. Ces collectifs vont être ensuite accompagnés par Coopawatt association pour accompagner la faisabilité de chaque projet. L’énergie va ensuite être vendue à des fournisseurs, les bénéfices iront ainsi à la communauté qui a investi.

"Pour le citoyen qui met son épargne là-dedans, c’est un placement modestement rentable car on est autour des taux d’intérêt de livret A, environ 1 à 2%", précise Sylvain Godinot, adjoint à la Transition écologique.

Les personnes qui décideront d’investir ne seront pas pour autant propriétaires des toits, la Ville de Lyon demandera ainsi un loyer symbolique d’environ 200 euros par an.

Sur les 12 bâtiments étudiés, il y a 8 écoles dans les 3e, le 5e, le 8e et le 9e arrondissements. Cela représente au total 6200m2 pour un potentiel de puissance installée de 800 kilowatts.

C.R.