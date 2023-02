La Métropole de Lyon va subventionner les communes qui stérilisent les chats errants

La Métropole de Lyon va subventionner les communes qui s’impliquent dans la stérilisation des chats errants, a annoncé ce mercredi son président Bruno Bernard, qui évalue la question de la condition animale comme étant "essentielle". La Métropole de Lyon subventionnera à hauteur de 50 000 € par an et par commune la stérilisation des chats errants, sous réserve que la proposition soit votée lors de la prochaine Commission permanente du 27 février. Cette aide financière prendra en charge 100% des frais résiduels des stérilisations supplémentaires pour une commune qui s’est déjà saisie du sujet et 80% pour une commune qui compte le prendre à bras le corps pour la première fois. Cette annonce fait suite à la remise du rapport sur la condition animale confié à la conseillère métropolitaine Nathalie Dehan.

Et l’objectif est très clair : stériliser et identifier un maximum de chat errants (environ 60 000 individus sont présents sur le territoire métropolitain) pour qu’ils deviennent des chats "libres", c’est-à-dire stérilisés et recensés. Une population est dite maîtrisée lorsque 75% de ses membres sont stérilisés.

"En optant pour une campagne de stérilisation, une mairie affirme sa sensibilité pour la cause animale et va aussi impliquer ses administrés dans une démarche plus responsable" explique Stéphanie Arlenson, responsable du dispensaire de la SPA à Lyon.

Moins de chats errants, meilleure sera la qualité de vie des habitants

La création et l’annonce d’une telle mesure s’expliquent. Les chats errants sont considérés comme porteurs de problèmes par de nombreuses communes. Cette mesure permettrait non seulement d’améliorer les conditions de vie souvent déplorables de ces animaux mais aussi de diminuer la pression que ces chats exercent sur la faune sauvage. Pas moins de 75 millions d’oiseaux et 50 millions de mammifères seraient tués chaque année en France. "L’expansion de la population féline est un vrai problème pour la biodiversité, la profession vétérinaire en est consciente et a décidé de s’impliquer dans cette tâche" indique Sylvain Ranson, membre du syndicat départemental des vétérinaires du Rhône.

Une population de chats errants gérée, cela signifie une meilleure image pour la commune notamment vis-à-vis des touristes, et une meilleure qualité de vie pour ses habitants. Au-delà de vouloir maîtriser ces chats errants, ce sont les caractères sexuels secondaires qui posent problèmes de voisinage notamment. Mauvaises odeurs, hygiène et nuisances sonores sont légion et seront atténués en grande partie par la stérilisation. Chez la femelle, cette ablation de ses capacités sexuelles permet de limiter l’apparition de maladies graves comme les cancers mammaires notamment.

A noter qu’il existe deux principales solutions de stérilisation. La première consiste à poser un implant qui supprime la partie hormonale chez l’animal. Mais cette technique a une durée relativement faible et cela nécessite donc de recapturer l’animal plusieurs fois pour reposer un nouvel implant. Une charge supplémentaire fortuite pour les communes, d’autant que "sa fiabilité est remise en question" ajoute Sylvain Ranson. La stérilisation chirurgicale permet, quant à elle, de mettre à terme définitif à ses capacités reproductives et c’est donc elle qui sera utilisée par les communes.

