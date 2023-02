Avec le réaménagement des anciennes Halles Nexans, Grégory Doucet veut une ville de Lyon "favorable à la santé"

C’est en tout cas le projet que sont venus présenter le maire de Lyon Grégory Doucet, le président de la Métropole Bruno Bernard et la maire du 7ème arrondissement Fanny Dubot ce mercredi matin.

C’est en lieu et place des anciennes Halles Nexans, situées au sud de la gare de Jean Macé, que se situera ce projet. Près de 49 000 mètres carrés de surface de plancher seront construits en lien avec le promoteur immobilier Bouygues Immobilier. Soixante-dix pour cent seront destinés à la construction de logements qui accueilleront 1000 habitants, 20% pour la création d’activités artisanales et de commerces et 10% pour la création de bureaux partagés notamment.

"Cinquante pour cent des logements seront sociaux et abordables", précise Fanny Dubot. Cette mixité sociale voulue par les écologistes lyonnais sera d’autant plus poussée puisque des logements étudiants seront également créés, le lieu se situant à quelques dizaines de mètres à peine des futurs nouveaux locaux de l’EmLyon, qui accueilleront des milliers d’étudiants. Des logements libres sont aussi prévus. "Avec le changement de ce quartier depuis plusieurs années, il y a un besoin de densifier la ville pour pouvoir proposer des logements à la population", ajoute Bruno Bernard.

Les futurs habitants de ce lieu pourront profiter d’un parc d’une taille d’1,5 hectare. "Si nous voulons construire une ville favorable à la santé, nous avons besoin d’espaces verts", explique le maire de Lyon. Et par "ville favorable à la santé" Grégory Doucet entend utiliser la même définition que celle de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : "C’est un état complet de bien-être physique, mental et social, pas seulement une absence de maladie", précise-t-il. Et c’est avec ce prisme que les écologistes de la Capitale des Gaules établissent et structurent leurs différents projets urbains.

Le maire de Lyon veut également faire en sorte que l’ensemble des services dont les habitants ont besoin soient présents dans un rayon d’une quinzaine de minutes autour de chez eux. Il veut développer ce qu’il nomme "la ville du quart d’heure".

A noter qu’une des anciennes halles de Nexans sera conservée et sera le "témoin de l’histoire de Gerland", indique la maire EELV du 7ème arrondissement, avant d’ajouter : "On ne peut pas faire la ville de demain en détruisant celle d’hier".

L’approbation du plan local d’urbanisme est prévue pour l’été 2024 et si tel est le cas, le chantier devrait être lancé début 2025. La convention de projet urbain partenarial, qui permet de financer les équipements publics, sera signée cet été avec Bouygues Immobilier. Elle sera d’un montant de 7,5 millions d’euros.

