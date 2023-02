De nouveaux immeubles et une "densité végétale généreuse" : la dernière phase de la Confluence est lancée

Sur impulsion de Gérard Collomb, la pointe sud de la Presqu’île a progressivement dit adieu à ses vieux bâtiments délabrés et à ses zones de foncier pour une construction acharnée, qui avait connu un petit coup d’arrêt.

Place désormais à la dernière phase du projet de densification, avec le foncier restant au sud de l’Hôtel de Région et du centre commercial.

La SPL Lyon Confluence a annoncé avoir sélectionné le promoteur Legendre Immobilier pour réaliser l’îlot D3. Situé en face du King Charles et à l’angle du Cours Charlemagne et de la rue Paul Montrochet, il propose une superficie de 15 800m2 qui seront, sans surprise, dédiés essentiellement à la construction de nouveaux logements, majoritairement sociaux (ADOMA et Lyon Métropole Habitat).

Dans le détail, ces logements seront réalisés sur 11 000m2, et accompagnés par du tertiaire (4000m2) et des commerces (1000m2).

C’est le premier des dix derniers îlots restants à être lancé. Legendre Immobilier a intitulé son projet "Contrechamp" et "promet de faire de l’îlot D3 un démonstrateur de la ville durable qui repose sur le choix "du bon matériau au bon endroit", de la conception passive des bâtiments ainsi que sur la décarbonation des constructions avec l’emploi de la construction bois, l’utilisation de la terre crue et de la paille".

Forcément, les écologistes ont été conquis.

Legendre Immobilier évoque également son souhait de proposer aux futurs habitants "une densité végétale généreuse" avec une "forêt jardin" au centre de l’îlot.

"Le livre blanc de l’habitat de la Métropole de Lyon voit une de ses premières concrétisations. Les habitants ont manifesté leur souhait d’avoir plus d’espace dans leur logement, d’accéder à des espaces végétalisés au bas de leur immeuble, de pouvoir partager des espaces avec leurs voisins. C’est ainsi que nous retrouverons notre pouvoir d’habiter. Les équipes de Legendre Immobilier et BAMAA ont su traduire concrètement toutes ces intentions et pris le parti de privilégier le plan et l’usage concret du logement tout en développant une qualité de vie en cœur de la Confluence avec une forte et agréable végétalisation", a réagi le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l’Habitat Renaud Payre.

Aucun calendrier n'est encore établi.