Lyon : la piétonnisation de la Confluence pérennisée en 2024 ?

En 2021, le cours Charlemagne devenait partiellement piéton au niveau du pôle de commerces et de loisirs Confluence et de l'Hôtel de Région. Une coupure qui semble ravir les habitants, mais beaucoup moins les commerçants et les employés du quartier.

Mais selon la Métropole et la Ville de Lyon, l'expérimentation est un "succès". A tel point que le projet sera pérennisé, probablement l'an prochain.

Se basant sur une enquête réalisée entre mai et septembre 2021, mais rien depuis, les deux collectivités rappellent qu'à l'époque, seulement 11% des interrogés réclamaient la réouverture du cours à la circulation automobile.

Autres chiffres datés sur lesquels se reposent les écologistes : le report de la circulation sur les autres axes du quartier du 2e arrondissement. Les données présentées s'arrêtent à septembre 2022 et rapportent une "stabilité des niveaux de circulation détectés sur le quai Perrache" et une "hausse faible à modérée du trafic sur les rues Montrochet et Casimir Périer". Il aurait convenu de rajouter que depuis plus d'un an, les chantiers s'accumulent dans le quartier, des rues deviennent subitement à sens unique et que le trafic a explosé aux heures de pointe par endroit, notamment sur le quai Perrache.

L'autre réalité zappée par l'annonce des collectivités, c'est que l'espace piéton n'a pas vraiment été agrandi puisque personne ne s'aventure sur la route où cohabitent livreurs en scooter et cyclistes. Et que les espaces détente/restauration sont toujours boudés les midis et soirs, sauf par les SDF. Les bains de soleil ont eu trouvé leur public.

Point positif à saluer : la végétalisation des gradins de la darse et de l'esplanade François-Mitterrand, qui ont bénéficié de 46 arbres supplémentaires.

"Avec ce bilan très positif, la Métropole et la Ville de Lyon confirment leur engagement, pris devant les habitants, de leur présenter un projet d’aménagement construit à partir des besoins et désirs exprimés durant la démarche globale de concertation. Les aménagements définitifs du cours Charlemagne, entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud, seront présentés début 2024. Cet aménagement prenant en compte le maximum de retours de l’expérimentation sera également discuté avec les habitants", se félicitent Laurence Boffet et Valentin Lungenstrass, respectivement vice-présidente de la Métropole chargée de la Concertation et adjoint au maire de Lyon chargé des Mobilités.