Deux individus pris en flagrant délit de vol à Lyon

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi le 9 février dernier. Des policiers étaient en train de surveiller deux individus qui avaient un comportement suspect rue Delandine dans le deuxième arrondissement de Lyon. L’intuition des agents n’a pas loupé puisque les deux hommes ont été surpris en train de commettre un vol à la roulotte. Pendant que l’un des suspects brisait la vitre d’un véhicule en stationnement, le second pénétrait à l’intérieur pour y dérober 2 sacs à dos. Pris en flagrant délit les deux prévenus ont été immédiatement appréhendés. Ils sont âgés respectivement de 45 et de 60 ans et sont déjà connus des services de police pour des faits similaires. La propriétaire de la voiture a tenu à porter plainte.

Une perquisition menée à leur domicile a permis de découvrir chez le quadragénaire l’outillage dérobé en décembre dernier à Rillieux la Pape.

Durant leur garde à vue, les deux suspects ont nié les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été présentés au parquet en comparution immédiate ce lundi.