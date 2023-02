A Auxerre, l'OL a l'occasion de poursuivre sa lente remontée

Le groupe de Laurent Blanc, toujours remplacé par son adjoint Franck Passi à cause de sa pneumopathie, est parti en bus dans l'Yonne. Toujours cantonnés à une pauvre neuvième place, les Lyonnais doivent s’imposer dans l’Yonne et espérer un faux pas de Lorient et Nice pour remonter au classement. (Lire la suite sur Lyon Foot)