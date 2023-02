Les Lyonnais parmi les plus écoresponsables de France

A l’initiative de ce classement, trois entreprises assez surprenantes, à savoir Le Bon Coin, Blablacar et TooGoodToGo. Ces applications d’achats d’occasion, d’invendus alimentaires et de covoiturage concernent respectivement 40, 20 et 14 millions d’utilisateurs.

Ce classement se base sur le nombre d’utilisations de ces applications de l’économie durable par ville. Lyon parvient à être dans le top 5 des villes de plus de 100 000 habitants où ces trois applications sont le plus répandues. Le reste du tableau est composé de Bordeaux en première place suivi de Rennes, Rouen et Clermont-Ferrand.

Au-delà de Lyon et Clermont, la région Auvergne Rhône-Alpes compte plusieurs villes dans le classement dont Annemasse, Chambéry, Grenoble, Valence et Villeurbanne.

Surprise pour la capitale, Paris, qui ne se trouve qu’à la 15e place alors que le covoiturage est pourtant le plus développé en Île-de-France.