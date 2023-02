Musée des Confluences : une exposition dédiée au photographe Marc Riboud

Dédiée au photographe lyonnais Marc Riboud (1923-2016), cette exposition célèbre le centenaire de sa naissance. Au sein du musée, l’exposition n’est pas chronologique mais aborde cinq thèmes importants de l’histoire du photographe : le voyage, les gens de la rue, la rencontre, les grands bouleversements et la nature.

Cette exposition est née de la rencontre avec la femme de Marc Riboud, Catherine Riboud-Chaine qui voulait mettre son travail en avant. Une centaine de photographies a donc été choisie parmi tous ses clichés. Ces dernières sont des tirages d’exposition et non des originaux. Elles ont été sélectionnées selon l’importance historique et le visuel. Parmi les clichés présents se trouvent par exemple sa première photographie publiée "Le peintre et la tour Eiffel" (1953) ou l’un des plus connus "La jeune fille à la fleur" (1967) prise lors de la manifestation aux Etats-Unis contre la guerre du Vietnam.

Une exposition pour faire un pas de côté sur l’actualité

Considéré comme un photojournaliste, Marc Riboud aimait particulièrement les grands bouleversements historiques comme la Première République de Mao en Chine ou la bataille d’Hué au Vietnam. Lui-même considérait que son art avait une grande importance : "La photographie ne peut changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand il change."

La responsable de l’exposition Marianne Rigaud-Roy espère, à travers cette exposition, que le visiteur fasse un pas de côté sur l’actualité : "Les conflits qu’il a photographiés nous renvoient à notre propre actualité violente aujourd’hui."

Retraçant 50 ans de récit de voyage de Marc Riboud, cette exposition est la première du musée des Confluences à être entièrement dédiée à la photographie. Il est possible de la visiter jusqu’au 31 décembre 2023.