Angers-OL : un Lyon blessé est dangereux

Le problème pour Laurent Blanc, c'est que son équipe en manque ponctuellement. Ce samedi après-midi, le nouveau déplacement à Angers doit permettre de se mesurer à une équipe qui rate encore plus sa saison que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais ne sera pas du voyage. Pas plus que Jérôme Boateng et Corentin Tolisso, qui ont rejoint l'infirmerie déjà bien remplie. (Lire la suite sur Lyon Foot)