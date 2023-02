FFF : démission de Noël Le Graët, quid de Corinne Diacre ?

Comme attendu et annoncé dans l’Equipe ce lundi, Noël Le Graët n’est plus président de la FFF après sa mise en retrait le 11 janvier. Le désormais ancien patron de la FFF reste visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Il était en poste depuis 2011 et son quatrième mandat courait jusqu’en 2024. Le président intérimaire Philippe Diallo poursuivra sa mission exceptionnelle au moins jusqu’au 10 juin et la prochaine assemblée fédérale. (Lire la suite sur Lyon Foot)

